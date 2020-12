Coronavirus, morto il ciclista 21enne Antonelli: era in riabilitazione dopo un incidente (Di venerdì 4 dicembre 2020) Pochi giorni fa, però, secondo quanto riporta anche la Gazzetta dello Sport, Antonelli si è trovato davanti a un'altra sfida: quella contro la Covid-19 . dopo che tutta la famiglia è stata trovata ... Leggi su it.blastingnews (Di venerdì 4 dicembre 2020) Pochi giorni fa, però, secondo quanto riporta anche la Gazzetta dello Sport,si è trovato davanti a un'altra sfida: quella contro la Covid-19 .che tutta la famiglia è stata trovata ...

ag_notizie : Coronavirus, c'è un'altra vittima: muore 56enne di Montevago - LucillaGiannot1 : RT @enricomagrelli: Trieste. Morto per coronavirus il regista Franco Giraldi - PpPagliaro : RT @ilriformista: #Conte dimentica le 993 vittime, neppure un secondo dedicato a chi è morto in solitudine #COVID19 #coronavirus #DPCMnatal… - AlessioAleSempr : RT @SpazioCiclismo: Il #Covid si porta via Michael Antonelli: il giovane ciclista sanmarinese sopravvissuto al terribile incidente di due a… - Nonnadinano : RT @ilriformista: #Conte dimentica le 993 vittime, neppure un secondo dedicato a chi è morto in solitudine #COVID19 #coronavirus #DPCMnatal… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus morto Covid: morto a 49 anni. "Ucciso dal Coronavirus in pochi giorni" il Resto del Carlino L’onda lunga del virus Altre sette vittime e 91 nuovi contagiati

prato La curva del contagio da coronavirus ha indubbiamente superato ... L’elenco delle vittime: Alessio Galeotti, 87 anni, di Montemurlo, morto all’ospedale, Lucia Mozzicato, 69 anni, morta ...

Covid. Rsa, alzare la sicurezza ma aprire agli abbracci

Firenze, 4 dicembre 2020 - Alzare i livelli di sicurezza nelle residenze sanitarie assistenziali e aprire le porte agli abbracci dei parenti. Troppi morti e troppi contagi in questa seconda ondata pan ...

prato La curva del contagio da coronavirus ha indubbiamente superato ... L’elenco delle vittime: Alessio Galeotti, 87 anni, di Montemurlo, morto all’ospedale, Lucia Mozzicato, 69 anni, morta ...Firenze, 4 dicembre 2020 - Alzare i livelli di sicurezza nelle residenze sanitarie assistenziali e aprire le porte agli abbracci dei parenti. Troppi morti e troppi contagi in questa seconda ondata pan ...