Coronavirus | Messina | ' guardare ai punti di forza straordinari del Paese'

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "E' vero che ci troviamo in una condizione molto difficile così come tutto il mondo e che si sta registrando una forte contrazione del pil che poi tornerà a crescere l'anno prossimo. Questo Paese ha dei punti di forza straordinari: questo Paese ha più di 10 trilioni di risparmio delle famiglie italiane, ha un export nel mondo che è rimasto forte. E questi fondamentali forti possono consentire di guardare con serenità ai prossimi anni, soprattutto se ognuno di noi farà il suo lavoro in modo corretto". Ad affermarlo è Carlo Messina, il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, intervenendo a 'Rinascita Italia', l'iniziativa promossa dalla Fondazione Guido Carli. Il turismo, la cultura e lo sport, sottolinea, "sono certamente dei settori che ...

