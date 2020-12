Coronavirus, l'Ue: quarantena per viaggi non riduce la trasmissione (Di venerdì 4 dicembre 2020) Restrizioni come la quarantena 'non contribuiscono in modo significativo alla riduzione della trasmissione del Covid nel quadro dei viaggi'. A chiarirlo sono il Centro europeo per la prevenzione e il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 dicembre 2020) Restrizioni come la'non contribuiscono in modo significativo alla riduzione delladel Covid nel quadro dei'. A chiarirlo sono il Centro europeo per la prevenzione e il ...

(Teleborsa) - A partire da martedì 8 dicembre tutti i passeggeri che viaggeranno sui tre voli settimanali Alitalia da e per New York, con partenza da Fiumicino o arrivo nello scalo romano, dovranno pr ...

Coronavirus, due positivi in Comune a San Prospero, chiuso un ufficio

SAN PROSPERO – Si informa la cittadinanza che dal 4 dicembre e sino a nuova comunicazione l’ufficio tecnico del Comune di San Prospero rimane chiuso al pubblico a seguito di positività al Covid-19 che ...

