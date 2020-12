Coronavirus, le notizie. Censis: italiani a favore della stretta per le festività. DIRETTA (Di venerdì 4 dicembre 2020) Secondo il 54/mo rapporto del Censis sulla situazione del Paese "quasi l'80% degli italiani si dice a favore della stretta in vista delle prossime festività". Con la firma di Conte sul nuovo Dpcm, il governo blinda il Natale. “Non possiamo abbassare la guardia. Dobbiamo evitare una terza ondata a gennaio”, dice il premier presentando le misure. Tensione con le Regioni. 993 le vittime del Covid nelle ultime 24 ore in Italia, mai così tanti da inizio pandemia Leggi su tg24.sky (Di venerdì 4 dicembre 2020) Secondo il 54/mo rapporto delsulla situazione del Paese "quasi l'80% deglisi dice ain vista delle prossime". Con la firma di Conte sul nuovo Dpcm, il governo blinda il Natale. “Non possiamo abbassare la guardia. Dobbiamo evitare una terza ondata a gennaio”, dice il premier presentando le misure. Tensione con le Regioni. 993 le vittime del Covid nelle ultime 24 ore in Italia, mai così tanti da inizio pandemia

