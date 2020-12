Coronavirus Italia, bollettino di oggi 4 dicembre: tutti i numeri (Di venerdì 4 dicembre 2020) Torna l’appuntamento con il bollettino sul Coronavirus in Italia di oggi, venerdì 4 dicembre 2020: i numeri ufficiali e le ultime notizie Analizziamo insieme anche oggi, venerdì 4 dicembre, la situazione legata al Coronavirus in Italia. Ieri, il totale dei nuovi casi era di poco superiore alle 23mila unità: un numero ancora decisamente troppo alto. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 4 dicembre 2020) Torna l’appuntamento con ilsulindi, venerdì 42020: iufficiali e le ultime notizie Analizziamo insieme anche, venerdì 4, la situazione legata alin. Ieri, il totale dei nuovi casi era di poco superiore alle 23mila unità: un numero ancora decisamente troppo alto. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

pdnetwork : Manca poco. A gennaio anche l'Italia avrà le sue prime dosi di vaccino contro il #Coronavirus Potremo così recupera… - immuni_app : ?? Con #Immuni abbiamo un’arma in più per limitare la diffusione del Coronavirus. Più persone la scaricano, più ques… - RaiNews : Il rapporto sulla situazione sociale in Italia nel 2020 #Censis #coronavirus - marcobardus : RT @immuni_app: ?? Con #Immuni abbiamo un’arma in più per limitare la diffusione del Coronavirus. Più persone la scaricano, più quest’arma d… - itapress24 : #DeLuca rivendica l'uscita dalla zona rossa: 'In #Italia ci troviamo di fronte a dati clamorosamente falsati! Ci so… -