Coronavirus in Toscana: 1.071 nuovi casi (età media 48 anni) e 42 decessi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il bollettino di venerdì 4 dicembre. I ricoverati sono 1.681 (58 in meno rispetto a ieri), di cui 263 in terapia intensiva (9 in meno) Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il bollettino di venerdì 4 dicembre. I ricoverati sono 1.681 (58 in meno rispetto a ieri), di cui 263 in terapia intensiva (9 in meno)

folucar : RT @LMtredici: #coronavirus #toscana 04/12 diagnosi 1071 (Ieri 929) decessi 42 guariti 3180 Ti -9 Ricoveri -49 Tamponi 14074 7.61%pos (Ie… - AouSenese : RT @regionetoscana: #covid19 #Toscana #4dicembre ?? 1.071 nuovi casi ?? 14.074 tamponi ?? 1.681 ricoverati (-58 da ieri) ?? 263 terapia in… - GrossetoNotizie : Coronavirus: 1.071 nuovi casi, 3.180 guariti, 42 decessi, 58 ricoveri in meno in Toscana - SienaFree : Coronavirus: 1.071 nuovi casi in Toscana, 33.279 i positivi (-2.151), 263 in T.I. (-9), 42 deceduti (3 a Siena) - Italpress : Coronavirus, In Toscana 1.071 nuovi positivi e 42 decessi -