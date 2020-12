Coronavirus, in Sicilia 1365 nuovi casi e 39 decessi (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Tornano ad aumentare i positivi in Sicilia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute che monitora l’evoluzione della pandemia da Coronavirus, i nuovi contagi registrati in 24 ore nell’Isola sono 1.365 (1.294 i casi registrati ieri). In leggero calo i tamponi processati (10.026), con un rapporto tamponi/positivi pari al 13,1%. In lieve crescita il numero dei deceduti, che sono 39, determinando un numero totale dei morti da inizio pandemia pari a 1.689. Si riducono invece gli attualmente positivi a 39.780 (-430), 37.703 dei quali in isolamento domiciliare. Le buone notizie continuano a giungere dal fronte ospedaliero con una nuova flessione dei ricoverati con sintomi, 1.431 (-34), e delle terapie intensive con 216 ricoverati (-5). (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Tornano ad aumentare i positivi in. Secondo il bollettino del Ministero della Salute che monitora l’evoluzione della pandemia da, icontagi registrati in 24 ore nell’Isola sono 1.365 (1.294 iregistrati ieri). In leggero calo i tamponi processati (10.026), con un rapporto tamponi/positivi pari al 13,1%. In lieve crescita il numero dei deceduti, che sono 39, determinando un numero totale dei morti da inizio pandemia pari a 1.689. Si riducono invece gli attualmente positivi a 39.780 (-430), 37.703 dei quali in isolamento domiciliare. Le buone notizie continuano a giungere dal fronte ospedaliero con una nuova flessione dei ricoverati con sintomi, 1.431 (-34), e delle terapie intensive con 216 ricoverati (-5). (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

