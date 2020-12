Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi 4 dicembre 2020: 4.533 nuovi positivi e 147 morti (Di venerdì 4 dicembre 2020) Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi 4 dicembre 2020. Sono 147 le persone morte a causa del Covid-19 in Lombardia nelle ultime 24 ore, più della metà rispetto alle 347 vittime di ieri. I ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 dicembre 2020)in, ildi. Sono 147 le persone morte a causa del Covid-19 innelle ultime 24 ore, più della metà rispetto alle 347 vittime di ieri. I ...

RegLombardia : #LNews #coronavirus Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-120) sia nelle terapie intensive (-21). Il numero… - RegLombardia : #Covid19 ?? L’ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre colloca la Lombardia in 'zona arancione'. Leggi… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-216) che in terapia intensiva (-12). Il numero dei tamponi effe… - monicadamb : RT @RegLombardia: #LNews Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-233) sia nelle terapie intensive (-14). Il numero dei tamponi effettua… - Renato15219368 : RT @Lanf040264: Grande presa per i fondelli della #Regione #Lombardia. #vaccini introvabili. #FontanaDimettiti che è meglio per la nostra… -