**Coronavirus: in Lombardia giù ricoveri e oltre 6mila guariti, -233 in ospedale** (Di venerdì 4 dicembre 2020) Milano, 4 dic. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono stati 6.015 guariti dal Covid19 o dimessi dagli ospedali nelle ultime 24 ore. Sono scesi ancora i ricoveri, con 233 persone in meno negli ospedali, per un totale di 6.792 posti letto occupati da malati Covid. In terapia intensiva, un calo più contenuto: sono 14 in meno rispetto a ieri, per un totale di 822 pazienti.

RegLombardia : #LNews #coronavirus Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-120) sia nelle terapie intensive (-21). Il numero… - RegLombardia : #Covid19 ?? L’ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre colloca la Lombardia in 'zona arancione'. Leggi… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-216) che in terapia intensiva (-12). Il numero dei tamponi effe… - Adnkronos : ++Coronavirus Lombardia, 4.533 contagi e 147 morti: il bollettino++ - lorenteggio : #CORONAVIRUS. I DATI DEL #4DICEMBRE IN #LOMBARDIA -