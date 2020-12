Coronavirus in Italia, l’andamento dei dati nella settimana (Di venerdì 4 dicembre 2020) Coronavirus, in Italia cala il trend riguardante l’aumento di casi: non accennano a placarsi, invece, i decessi. I dati Nell’ultima settimana sono stati registrati 154.954 nuovi casi di positività da Coronavirus, il 23% in meno della settimana precedente. Al contrario, il numero di decessi aumenta ed ieri c’è stato un doppio record: quello giornaliero (993) L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020), incala il trend riguardante l’aumento di casi: non accennano a placarsi, invece, i decessi. INell’ultimasono stati registrati 154.954 nuovi casi di positività da, il 23% in meno dellaprecedente. Al contrario, il numero di decessi aumenta ed ieri c’è stato un doppio record: quello giornaliero (993) L'articolo proviene da Inews.it.

