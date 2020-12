Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 4 dicembre: i dati alle 17. Il Veneto supera i 4mila morti (Di venerdì 4 dicembre 2020) in Italia , il bollettino di venerdì 4 dicembre : i dati di oggi del Ministero della Salute su Leggo.it a questa pagina intorno alle 17. Il giorno dopo l'annuncio del premier del nuovo dpcm che regolamenterà le feste di Natale, l'Italia è ancora scossa per l'enorme numero di decessi di ieri : ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 dicembre 2020) in, ildi: idi oggi del Ministero della Salute su Leggo.it a questa pagina intorno17. Il giorno dopo l'annuncio del premier del nuovo dpcm che regolamenterà le feste di Natale, l'è ancora scossa per l'enorme numero di decessi di ieri : ...

immuni_app : ?? Con #Immuni abbiamo un’arma in più per limitare la diffusione del Coronavirus. Più persone la scaricano, più ques… - RaiNews : Il rapporto sulla situazione sociale in Italia nel 2020 #Censis #coronavirus - ilpost : Il vaccino contro il coronavirus potrebbe arrivare in Italia a gennaio, sarà gratuito e ne sono state opzionate 202… - alessia_smile6 : il thread della mia amica @Mela09061860 che parla del coronavirus e le differenze tra italia e svezia - Marc852835993 : RT @claudio_2022: Coronavirus, in Italia oggi quasi mille morti: mai così tanti in un solo giorno. Ma di che sono morti? Non credo tutti a… -