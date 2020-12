Coronavirus in Italia, il bollettino del 4 dicembre: aumentano i contagi (Di venerdì 4 dicembre 2020) I dati aggiornati dei contagi aumentano i contagi nonostante i tamponi diminuiscano. In 24h 24.099 positivi al Coronavirus su 206.059 test effettuati. Rispettivamente, +874 infetti e – 20.670 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre vi è stato un calo di -30 persone nelle terapie intensive e -572 nei ricoveri da ieri a oggi. Contemporaneamente, sale il numero dei guariti, 25.576 (+2.102 rispetto ai dati del 3 dicembre). In 24h sono morte 814 persone a causa del Coronavirus in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 3 dicembre: quasi mille decessi in 24h Nel complesso i casi di contagi da Coronavirus vanno oltre il milione ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) I dati aggiornati deinonostante i tamponi diminuiscano. In 24h 24.099 positivi alsu 206.059 test effettuati. Rispettivamente, +874 infetti e – 20.670 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre vi è stato un calo di -30 persone nelle terapie intensive e -572 nei ricoveri da ieri a oggi. Contemporaneamente, sale il numero dei guariti, 25.576 (+2.102 rispetto ai dati del 3). In 24h sono morte 814 persone a causa delin. Leggi anchein, ildel 3: quasi mille decessi in 24h Nel complesso i casi didavanno oltre il milione ...

