Coronavirus, il pensiero di Zangrillo: "Lombardia non ha fatto benissimo" (Di venerdì 4 dicembre 2020) Alberto Zangrillo ha parlato della gestione dell'epidemia nelle singole realtà ed ovviamente a livello nazionale. Alberto Zangrillo (Facebook)Primario del reparto Anestesia e rianimazione del San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo si è espresso in merito alla situazione generale nel paese nel corso di questa epidemia di Covid19. Zangrillo ha analizzato singoli casi e poi ha anche parlato della situazione generale, provando a spiegare il suo punto di vista circa la gestione delle singole emergenze territoriali. Secondo Zangrillo, la Lombardia, ad esempio, la regione in cui lavora lui stesso, non ha fatto benissimo nel corso dell'emergenza, forse anche perchè non ha proprio avuto tutte le libertà necessarie per esprimersi pienamente, se cosi si può dire. Chiaramente ...

