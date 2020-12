Coronavirus, ha ragione Crisanti: un Paese senza rispetto dei suoi morti non è un Paese normale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tagliente come sanno essere solo i satirici, Ellekappa disegna due personaggi. Uno dice all’altro: “Quasi mille morti” e l’altro “Taci un attimo, fammi sentire cosa possiamo fare a Natale”. Questo amaro scambio di battute sintetizza meglio di ogni altro discorso lo svilimento morale a cui stiamo assistendo in questi giorni nel nostro Paese. Difficile dire in che misura le richieste di maggiore “libertà” vengano dal basso o invece da certi opinionisti che si autonominano portavoce di sentimenti popolari, che forse gran parte del popolo nemmeno condivide. In ogni caso ha davvero ragione il professor Andrea Crisanti quando dice: “Parlare di sci quando ci sono 600 morti al giorno non è da Paese normale”. E adesso che sono 1000? Se da un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tagliente come sanno essere solo i satirici, Ellekappa disegna due personaggi. Uno dice all’altro: “Quasi mille” e l’altro “Taci un attimo, fammi sentire cosa possiamo fare a Natale”. Questo amaro scambio di battute sintetizza meglio di ogni altro discorso lo svilimento morale a cui stiamo assistendo in questi giorni nel nostro. Difficile dire in che misura le richieste di maggiore “libertà” vengano dal basso o invece da certi opinionisti che si autonominano portavoce di sentimenti popolari, che forse gran parte del popolo nemmeno condivide. In ogni caso ha davveroil professor Andreaquando dice: “Parlare di sci quando ci sono 600al giorno non è da”. E adesso che sono 1000? Se da un ...

