Coronavirus, focus su Atalanta-Valencia nelle indagini sulla strage nella Bergamasca: possibile focolaio della prima ondata (Di venerdì 4 dicembre 2020) Si sono concentrati su Atalanta-Valencia, gara di Champions League disputata a San Siro il 19 febbraio scorso, gli accertamenti svolti dalla Procura di Bergamo che sta indagando per accertare eventuali responsabilità sulla strage causata in provincia dal Coronavirus. Gli investigatori stanno cercando di realizzare una sorta di tracciamento dei luoghi a rischio da cui potrebbe essere partita quell’impressionante catena di contagi nella prima ondata di Covid-19 e il match del Meazza, a porte aperte e senza alcun distanziamento, è sotto osservazione. Le indagini, che procedono per epidemia colposa aggravata dalle morti di più persone e falso, per il momento a carico di alcuni dirigenti sanitari bergamaschi e regionali, si sono soffermate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Si sono concentrati su, gara di Champions League disputata a San Siro il 19 febbraio scorso, gli accertamenti svolti dalla Procura di Bergamo che sta indagando per accertare eventuali responsabilitàcausata in provincia dal. Gli investigatori stanno cercando di realizzare una sorta di tracciamento dei luoghi a rischio da cui potrebbe essere partita quell’impressionante catena di contagidi Covid-19 e il match del Meazza, a porte aperte e senza alcun distanziamento, è sotto osservazione. Le, che procedono per epidemia colposa aggravata dalle morti di più persone e falso, per il momento a carico di alcuni dirigenti sanitari bergamaschi e regionali, si sono soffermate ...

Long covid: può dare problemi anche ai denti? Focus Fiorentina, Prandelli negativo al coronavirus: torna in panchina col Genoa

Martedì Prandelli era invece stato trovato positivo, ma grazie ai nuovi test l'ASL ha permesso l'interruzione dell'isolamento preventivo dell'allenatore e quindi anche la quarantena del gruppo squadra ...

Emergenza Coronavirus: il bollettino giornaliero del 4 Dicembre. Indice RT in calo, poche Regioni a rischio

Ecco il consueto aggiornamento del sindaco di Monte Argentario, Francesco Borghini, sull' emergenza coronavirus nel territorio comunale: 'L'andamento generale della pandemia in It ...

