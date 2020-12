Coronavirus, esperti: "Emergenza non oscuri vaccinazioni prioritarie" (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) - Evitare di sovrapporre alla pandemia Sars-CoV-2 anche altre epidemie dovute "alla riduzione della copertura vaccinale di patologie diffuse tra la popolazione giovane e anziana". E' l'allarme lanciato dagli esperti intervenuti alla tavola rotonda online 'Pre-Occupiamoci del rischio. Non solo Covid-19: l'importanza della vaccinazione nell'attuale Emergenza', promossa dal gruppo Adnkronos. Se infatti si è in fervida attesa del vaccino contro Sars-CoV-2, la pandemia ha visto un calo delle coperture consigliate e obbligatorie. "Se perdiamo l'opportunità di vaccinare, faccio l'esempio del morbillo o dello pneumococco, con soggetti che non si ripresentano successivamente per recuperare, si potrebbe creare un danno di salute davvero importante", ha sottolineato Paolo Bonanni, ordinario di Igiene dell'Università di Firenze. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) - Evitare di sovrapporre alla pandemia Sars-CoV-2 anche altre epidemie dovute "alla riduzione della copertura vaccinale di patologie diffuse tra la popolazione giovane e anziana". E' l'allarme lanciato dagliintervenuti alla tavola rotonda online 'Pre-Occupiamoci del rischio. Non solo Covid-19: l'importanza della vaccinazione nell'attuale', promossa dal gruppo Adnkronos. Se infatti si è in fervida attesa del vaccino contro Sars-CoV-2, la pandemia ha visto un calo delle coperture consigliate e obbligatorie. "Se perdiamo l'opportunità di vaccinare, faccio l'esempio del morbillo o dello pneumococco, con soggetti che non si ripresentano successivamente per recuperare, si potrebbe creare un danno di salute davvero importante", ha sottolineato Paolo Bonanni, ordinario di Igiene dell'Università di Firenze. ...

Bollettino Covid a Milano: i dati di oggi 4 dicembre

Milano, 4 dicembre 2020 - Dopo la giornata nera di ieri, con Milano che ha fatto segnare 178 decessi per Covid sui 993 registrati in tutta Italia, c'è attesa oggi per i nuovi dati sul contagio. Anche ...

