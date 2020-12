Coronavirus e decessi, l’esperto: «Siamo nel picco, il numero dei morti calerà lentamente» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Stefano Centanni: «Scenario in linea con le previsioni, i numeri che purtroppo vediamo oggi sono la diretta conseguenza dell’esplosione di contagi delle scorse settimane». Rispetto alla prima ondata la percentuale dei morti è inferiore Leggi su corriere (Di venerdì 4 dicembre 2020) Stefano Centanni: «Scenario in linea con le previsioni, i numeri che purtroppo vediamo oggi sono la diretta conseguenza dell’esplosione di contagi delle scorse settimane». Rispetto alla prima ondata la percentuale deiè inferiore

Scenario in linea con le previsioni, i numeri che purtroppo vediamo oggi sono la diretta conseguenza dell’esplosione di contagi delle scorse settimane». Rispetto alla prima ondata la percentuale dei m ...

Corea del Sud: coronavirus, oltre 600 nuovi contagi giornalieri

La Corea del Sud ha registrato ben 629 nuovi casi di coronavirus nelle scorse 24 ore, il dato peggiore registrato in quel Paese da nove ...

La Corea del Sud ha registrato ben 629 nuovi casi di coronavirus nelle scorse 24 ore, il dato peggiore registrato in quel Paese da nove ...