Coronavirus: da ieri 580 nuovi casi a Milano città (Di venerdì 4 dicembre 2020) Milano, 4 dic. (Adnkronos) - A Milano e provincia ci sono 1.463 contagiati rilevati dai tamponi nelle ultime 24 ore, di cui 580 a Milano città. Numeri simili in provincia di Brescia (442), Monza (461) e Varese (490). Seguono Como (337), Pavia (280), Mantova (268) e Bergamo (242). A Cremona sono 122 i nuovi casi, a Lecco 121. Più bassi i contagi a Lodi (89) e a Sondrio (82). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020), 4 dic. (Adnkronos) - Ae provincia ci sono 1.463 contagiati rilevati dai tamponi nelle ultime 24 ore, di cui 580 a. Numeri simili in provincia di Brescia (442), Monza (461) e Varese (490). Seguono Como (337), Pavia (280), Mantova (268) e Bergamo (242). A Cremona sono 122 i, a Lecco 121. Più bassi i contagi a Lodi (89) e a Sondrio (82).

