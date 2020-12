Coronavirus, Conte ha firmato un nuovo Dpcm: spostamenti e coprifuoco, ecco cosa si potrà fare a Natale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Premier Giuseppe Conte ha firmato un nuovo Dpcm.Nella serata di ieri, giovedì 3 dicembre, il presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, in una conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi, ha presentato e illustrato il nuovo decreto, in vigore da oggi, venerdì 4 dicembre fino a venerdì 15 gennaio 2021. “Stiamo evitando un lockdown generalizzato come quello di primavera, questi risultati ci confortano, ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia per le festività natalizie”, ha detto Conte.Di seguito, tutte le misure restrittive annunciate dal Premier.- spostamenti: Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato ogni spostamento “in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome”. Il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio è ... Leggi su mediagol (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Premier Giuseppehaun.Nella serata di ieri, giovedì 3 dicembre, il presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, in una conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi, ha presentato e illustrato ildecreto, in vigore da oggi, venerdì 4 dicembre fino a venerdì 15 gennaio 2021. “Stiamo evitando un lockdown generalizzato come quello di primavera, questi risultati ci confortano, ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia per le festività natalizie”, ha detto.Di seguito, tutte le misure restrittive annunciate dal Premier.-: Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato ogni spostamento “in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome”. Il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio è ...

