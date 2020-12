Coronavirus | Brusaferro | “Tampone prima delle vacanze di Natale? Non si deve comunque rinunciare a mascherina e distanza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Fare un test, magari in vistadie degli spostamenti, “non può essere un esimente rispetto alle altre misure quali distanziamento,, lavaggiomani e, se si va a trovare persone anziane e fragili, ad una particolare attenzione anche all’aerazione degli ambienti”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid-19 della Cabina di regia. “Il test antigenico – ha ricordato – dà infatti un’istantanea al momento in cui si fa il test, ma se una volta eseguito si torna a socializzare senza barriere in un assembramento anche di parenti, che magari provengono da mezzo mondo, è chiaro che quel ...