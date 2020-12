Coronavirus, Brusaferro: «Dati incoraggianti ma terapie intensive ancora sovraccariche» – Il monitoraggio dell’Iss (Di venerdì 4 dicembre 2020) «L’Italia si sta lentamente decolorando». Questa, in estrema sintesi, l’analisi del presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro alla conferenza stampa al ministero della Salute relativa al nuovo monitoraggio regionale della cabina di regia. Prendendo in esame l’andamento dell’epidemia da Coronavirus in Italia rispetto al resto d’Europa, Brusaferro ha spiegato che la tinta non più rossa – che segna un tasso di rischio molto alto – ma arancione del Paese, e non solo, riflette in qualche modo il fatto che «un po’ in tutti i paesi Ue l’epidemia sta cominciando a decrescere. L’Italia ha ancora valori piuttosto elevati di incidenza, quindi il trend è decrescente ma il numero di nuovi casi quotidiani è ancora importante», ha sottolineato. terapie ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 dicembre 2020) «L’Italia si sta lentamente decolorando». Questa, in estrema sintesi, l’analisi del presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvioalla conferenza stampa al ministero della Salute relativa al nuovoregionale della cabina di regia. Prendendo in esame l’andamento dell’epidemia dain Italia rispetto al resto d’Europa,ha spiegato che la tinta non più rossa – che segna un tasso di rischio molto alto – ma arancione del Paese, e non solo, riflette in qualche modo il fatto che «un po’ in tutti i paesi Ue l’epidemia sta cominciando a decrescere. L’Italia havalori piuttosto elevati di incidenza, quindi il trend è decrescente ma il numero di nuovi casi quotidiani èimportante», ha sottolineato....

