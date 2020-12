Coronavirus, Biden: «Pronto a vaccinarmi. Tutti con la mascherina per altri 100 giorni». Canada, il governatore: «Idiota chi pensa ora che il virus non esista» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Usa CNN Il presidente eletto americano Joe Biden, intervistato dalla CnnAnche il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato di volersi vaccinare, così come la vicepresidente Kamala Harris, contro il Coronavirus non appena arriverà l’approvazione da parte della Food and drug administration sui primi vaccini sotto esame. In un’intervista alla Cnn, Biden ha poi anticipato che uno dei suoi primi atti da presidente dopo il giuramento di gennaio sarà chiederà agli americani di indossare la mascherina per 100 giorni: «Non per sempre, 100 giorni. E penso che vedremo una riduzione significativa». Un netto cambio di passo per la Casa Bianca, dopo mesi di posizioni controverse da parte del presidente uscente Donald Trump sull’uso delle ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 dicembre 2020) Usa CNN Il presidente eletto americano Joe, intervistato dalla CnnAnche il presidente eletto degli Stati Uniti Joeha annunciato di volersi vaccinare, così come la vicepresidente Kamala Harris, contro ilnon appena arriverà l’approvazione da parte della Food and drug administration sui primi vaccini sotto esame. In un’intervista alla Cnn,ha poi anticipato che uno dei suoi primi atti da presidente dopo il giuramento di gennaio sarà chiederà agli americani di indossare laper 100: «Non per sempre, 100. E penso che vedremo una riduzione significativa». Un netto cambio di passo per la Casa Bianca, dopo mesi di posizioni controverse da parte del presidente uscente Donald Trump sull’uso delle ...

