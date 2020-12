Coronavirus: Bankitalia, supporto per circa un terzo delle famigli tra marzo e agosto (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Gli effetti dell'epidemia sulla situazione economica familiare sono stati attenuati dal ricorso alle misure di sostegno al reddito: circa un terzo delle famiglie ha percepito almeno una forma di supporto tra marzo e agosto; tale quota superava il 60 per cento per i lavoratori autonomi e il 40 per cento per i disoccupati. E' quanto emerge dalla seconda edizione dell'Indagine straordinaria sulle famiglie italiane nel 2020, curata da ricercatrici della Banca d'Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Gli effetti dell'epidemia sulla situazione economica familiare sono stati attenuati dal ricorso alle misure di sostegno al reddito:une ha percepito almeno una forma ditra; tale quota superava il 60 per cento per i lavoratori autonomi e il 40 per cento per i disoccupati. E' quanto emerge dalla seconda edizione dell'Indagine straordinaria sullee italiane nel 2020, curata da ricercatrici della Banca d'Italia.

TV7Benevento : Coronavirus: Bankitalia, supporto per circa un terzo delle famigli tra marzo e agosto... - SkyTG24 : ?? #Coronavirus in #Italia, #Bankitalia: con la pandemia sostegno al reddito per una famiglia su 3 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bankitalia Coronavirus: Bankitalia, supporto per circa un terzo delle famigli tra marzo e agosto Il Tempo Coronavirus: Bankitalia, supporto per circa un terzo delle famigli tra marzo e agosto

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – Gli effetti dell’epidemia sulla situazione economica familiare sono stati attenuati dal ricorso alle misure di sostegno al reddito: circa un terzo delle famiglie ha percepit ...

Inchiesta mascherine, indagata anche Francesca Chaouqui

Sono quattro gli indagati nell’inchiesta della Procura di Roma sulle maxi commesse dei dispositivi comprati dalla Cina quando il nostro Paese ...

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – Gli effetti dell’epidemia sulla situazione economica familiare sono stati attenuati dal ricorso alle misure di sostegno al reddito: circa un terzo delle famiglie ha percepit ...Sono quattro gli indagati nell’inchiesta della Procura di Roma sulle maxi commesse dei dispositivi comprati dalla Cina quando il nostro Paese ...