Coronavirus, aggiornamento 4 dicembre, 85 decessi e 1.651 nuovi casi (1.516 asintomatici) nelle ulttime 24 ore. (Di venerdì 4 dicembre 2020) Continua a scendere, in Campania, la curva dei contagi. Oggi la percentuale positivi-tamponi esaminati è pari all'8,8%; ieri era pari al 9,3%. Secondo quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione ... Leggi su gazzettadiavellino (Di venerdì 4 dicembre 2020) Continua a scendere, in Campania, la curva dei contagi. Oggi la percentuale positivi-tamponi esaminati è pari all'8,8%; ieri era pari al 9,3%. Secondo quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione ...

repubblica : Coronavirus nel mondo: in Usa 210 mila casi in 24 ore, record assoluto. Fauci attacca la Gran Bretagna sui vaccini,… - Emergenza24 : AGGIORNAMENTO [04.12-1950] #Italia ULTIME 24 ORE NUOVI CASI: 24.099 DECESSI: 814 #coronavirus #coronavirusitalia… - rep_genova : Coronavirus,il bollettino in Liguria: 367 nuovi contagi su 4765 tamponi [aggiornamento delle 19:46] - giovanna30573 : RT @lucarango88: ??Aggiornamento 17.00 #Covid_19 #4dicembre #Piemonte +2.132 (2.230) #EmiliaRomagna +2.143 (1.766) #Lazio +1.831 (1.769) #S… - vivitelese : Coronavirus nel Sannio: aggiornamento del 4 dicembre -