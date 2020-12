Coronavirus, 8 regioni cambiano colore: cosa prevede l’ordinanza del ministro della Salute (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Le regioni Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione”. Lo prevede una delle tre ordinanze che il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà sulla base dei dati della Cabina di regia su Covid-19 tenutasi oggi. Le ordinanze saranno in vigore dal 6 dicembre. Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria in zona gialla. “Le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano da area arancione ad area gialla”, prevede una delle tre ordinanze che il ministro firmerà sulla base dei dati della Cabina di regia su Covid-19 tenutasi oggi.



La Toscana invece diventa zona arancione a partire dalla mezzanotte fra ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) “LeCampania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione”. Louna delle tre ordinanze che il, Roberto Speranza, firmerà sulla base dei datiCabina di regia su Covid-19 tenutasi oggi. Le ordinanze saranno in vigore dal 6 dicembre. Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria in zona gialla. “LeEmilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano da area arancione ad area gialla”,una delle tre ordinanze che ilfirmerà sulla base dei datiCabina di regia su Covid-19 tenutasi oggi.La Toscana invece diventa zona arancione a partire dalla mezzanotte fra ...

RaiNews : 9 regioni cambiano #zona, #Speranza firmerà nelle prossime ore. Ora l'Abruzzo è l'unico rimasto in zona rossa - MediasetTgcom24 : Covid, tre nuove ordinanze di Speranza per cambio colore delle Regioni #coronavirus - borghi_claudio : @Yi_Benevolence E se sono veri e non si dimettono? E se ti dicono ah allora vuoi misure più restrittive? Queste tab… - thomasschael : RT @Regione_Abruzzo: #coronavirus Proroga di un settimana della zona rossa per l'Abruzzo - Doris51779724 : RT @Tg3web: L'indice di contagiosità del coronavirus scende sotto l'uno per cento. La situazione migliora. 8 regioni e la provincia autonom… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus regioni CORONAVIRUS: NUOVE REGIONI sono pronte a CAMBIARE COLORE tra Poco. Ecco di quali si tratta iLMeteo.it Covid, Berardi: non abbassare la guardia sui pazienti oncologici

Roma, 4 dic. (askanews) - In tempi di emergenza coronavirus è importante non abbassare la guardia sul paziente oncologico. E' l'appello che lancia ...

Coronavirus, nuova ordinanza di Fugatti: “Consentiti gli sport invernali, purché in forma individuale e nel rispetto del Dpcm”

In merito al divieto di spostamenti tra Regioni e Province autonome nel periodo dal 21 dicembre ... Nei Comuni in cui il tasso di contagio da Covid-19 è superiore al 3% della popolazione residente ...

Roma, 4 dic. (askanews) - In tempi di emergenza coronavirus è importante non abbassare la guardia sul paziente oncologico. E' l'appello che lancia ...In merito al divieto di spostamenti tra Regioni e Province autonome nel periodo dal 21 dicembre ... Nei Comuni in cui il tasso di contagio da Covid-19 è superiore al 3% della popolazione residente ...