Continuano a calare i ricoveri e i contagi da Coronavirus in Piemonte. Secondo il bollettino di oggi, venerdì 4 dicembre, dell'Unità di crisi della Regione sono 2132, di cui 926 (il ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 2mila Coronavirus: 2mila nuovi casi in Piemonte, a Novara chiudono 2 reparti Covid NovaraToday Matteo Bassetti: “Tanti decessi, ma l’età media è di 80 anni”

“I decessi sono moltissimi, ma occorre dire che intanto è un carico che ci portiamo da 3-4 settimane. Inoltre questo dato è relativo al picco di casi, circa 40mila, che abbiamo avuto. Se andiamo poi a ...

CORONAVIRUS: IN CAMPANIA 166 RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA (+4) E 1.999 IN DEGENZA (-42)

Sono 166 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva in Campania, 4 in più rispetto al dato di ieri. In calo il dato relativo ai posti letto di degenza occupati, che tornano sotto i 2mila: sono 1 ...

