Coronavirus, 24.099 nuovi casi e 814 decessi in 24 ore (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Aumentano, anche se di poco, i casi di Coronavirus in Italia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute sono 24.099 i nuovi positivi, in crescita rispetto ai 23.225 casi di ieri. I tamponi sono stati 212.741. Sul fronte dei decessi si registra un calo ma il numero è sempre altissimo: 814. I dimessi nelle ultime 24 ore sono 25.576 mentre il numero degli attualmente positivi si riduce di 2.280 portando ad un totale pari a 757.702.Il rapporto tamponi/positivi risale però all'11,3%. Tra le buone notizie prosegue il trend di alleggerimento della pressione negli ospedali. I ricoverati con sintomi sono 31.200 (-572), 3.567 (-30) si trovano nelle terapie intensive. Sul dato assoluto dei nuovi ingressi nelle rianimazioni si registrano 201 pazienti (ieri erano stati ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Aumentano, anche se di poco, idiin Italia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute sono 24.099 ipositivi, in crescita rispetto ai 23.225di ieri. I tamponi sono stati 212.741. Sul fronte deisi registra un calo ma il numero è sempre altissimo: 814. I dimessi nelle ultime 24 ore sono 25.576 mentre il numero degli attualmente positivi si riduce di 2.280 portando ad un totale pari a 757.702.Il rapporto tamponi/positivi risale però all'11,3%. Tra le buone notizie prosegue il trend di alleggerimento della pressione negli ospedali. I ricoverati con sintomi sono 31.200 (-572), 3.567 (-30) si trovano nelle terapie intensive. Sul dato assoluto deiingressi nelle rianimazioni si registrano 201 pazienti (ieri erano stati ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 04/12/20 • Attualmente positivi: 757.702 • Deceduti: 58.852 (+814) • Dimessi/Guariti: 872.385 (+25… - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS: 24.099 nuovi casi (oltre 200mila tamponi) e 814 decessi - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 dicembre: 24.099 nuovi casi e 814 morti - davidrieff : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 dicembre: 24.099 nuovi casi e 814 morti- - Italpress : Coronavirus, 24.099 nuovi casi e 814 decessi in 24 ore -