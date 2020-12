Coronavirus | 24 099 nuovi casi | 814 decessi

Leggi su improntaunika

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Il bollettino del ministero della Salute ha registrato 24.009contagi su 212.741 tamponi. Iin un giorno sono 814. Le terapie intensive calano di 30 unità (in totale sono 3.567) mentre i ricoveri ordinare sono 572 in meno (in totale sono 31.200). Il tasso positivi/tamponi sale all’11,3% Rezza: incidenza ancora elevata, prudenza nelle festività Impronta Unika.