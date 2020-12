Corona virus: Italia, 757702 attualmente positivi a test (-2280 in un giorno) con 58852 decessi (814) e 872385 guariti (25576). Totale di 1688939 casi (24099) Dati della protezione civile: effettuati 212741 tamponi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 757702 attualmente positivi a test (-2280 in un giorno) con 58852 decessi (814) e 872385 guariti (25576). Totale di 1688939 casi (24099) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 212741 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 4 dicembre 2020)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(814) e).di) proviene da Noi Notizie..

