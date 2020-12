Contro la crisi Covid sì a un contributo del 2% per ricchezze superiori a 50 milioni. Firma la petizione de ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 4 dicembre 2020) Firma LA NOSTRA petizione SU CHANGE.ORG Al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte Al ministro dell’economia Roberto Gualtieri Ai presidenti di Camera e Senato Ai leader di partito Nicola Zingaretti, Vito Crimi, Matteo Renzi, Pierluigi Bersani, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi, Emma Bonino, Carlo Calenda Al presidente di Confindustria Carlo Bonomi Un piccolo contributo da parte dei quasi tremila super-ricchi italiani per aiutare i milioni di lavoratori autonomi, precari, commercianti e imprenditori in difficoltà. È la proposta de ilfattoquotidiano.it per provare a limitare, almeno in parte, gli effetti della crisi economica scatenata dal coronavirus. Non è una patrimoniale, non è una nuova tassa, ma solo una misura una tantum da far scattare sui grandissimi patrimoni: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020)LA NOSTRASU CHANGE.ORG Al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte Al ministro dell’economia Roberto Gualtieri Ai presidenti di Camera e Senato Ai leader di partito Nicola Zingaretti, Vito Crimi, Matteo Renzi, Pierluigi Bersani, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi, Emma Bonino, Carlo Calenda Al presidente di Confindustria Carlo Bonomi Un piccoloda parte dei quasi tremila super-ricchi italiani per aiutare idi lavoratori autonomi, precari, commercianti e imprenditori in difficoltà. È la proposta de.it per provare a limitare, almeno in parte, gli effetti dellaeconomica scatenata dal coronavirus. Non è una patrimoniale, non è una nuova tassa, ma solo una misura una tantum da far scattare sui grandissimi patrimoni: ...

msgelmini : È stato riammesso l’emendamento Orfini-Fratoianni su #patrimoniale. Forza Italia darà battaglia in Parlamento contr… - fattoquotidiano : Contro la crisi Covid sì a un contributo del 2% per ricchezze superiori a 50 milioni. Firma la petizione de… - VitoeCarmelaPis : @OrioliPaolo Contro la scemenza non c'è sanificazione che tenga! Non fate mangiare più le zucchine di mare alla Mel… - DanGBenedini : RT @AzzurraBarbuto: Non è un bel periodo per la libertà di stampa. I giornalisti conducono battaglie personali contro i giornalisti che non… - MariMario1 : RT @AzzurraBarbuto: Non è un bel periodo per la libertà di stampa. I giornalisti conducono battaglie personali contro i giornalisti che non… -

Ultime Notizie dalla rete : Contro crisi Due ristoratori italiani e uno cinese insieme contro crisi Covid - Terra & Gusto Agenzia ANSA Di Maio si accoda a Beppe Grillo: “No alla patrimoniale, ma ben venga una tassa per i super ricchi”

Anche Luigi Di Maio è a favore di un contributo da chiedere una tantum ai super ricchi per far fronte alla crisi economica a causa del Covid. Dopo che Beppe Grillo ha rilanciato la proposta de ilfatto ...

Governo, maggioranza spaccata: voto su Mes può aprire la crisi

Mes, riforme, patrimoniale. Ormai siamo al tutti contro tutti: dentro la maggioranza, con il Partito Democratico schierato per il Mes assieme a Italia Viva ma ...

Anche Luigi Di Maio è a favore di un contributo da chiedere una tantum ai super ricchi per far fronte alla crisi economica a causa del Covid. Dopo che Beppe Grillo ha rilanciato la proposta de ilfatto ...Mes, riforme, patrimoniale. Ormai siamo al tutti contro tutti: dentro la maggioranza, con il Partito Democratico schierato per il Mes assieme a Italia Viva ma ...