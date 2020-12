Conte | “Non ho mandato la scorta alla mia compagna | dispiaciuto per gli attacchi”

Leggi su dire

(Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA – "Ho ricevuto attacchi personali che questa volta hanno coinvolto anche la mia compagna, e questo dispiace in particolar modo". Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo dpcm, il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, parla delle accuse mosse a lui e alla sua compagna per un presunto uso improprio della scorta. "Io e la mia compagna non siamo stati a cena il 31 ottobre in un ristorante. Come poteva essere possibile se il giorno prima avevo fatto un dpcm che chiudeva i ristoranti la sera? Sarebbe stato gravemente scorretto da parte mia. Ed e' quindi falso e diaffamtorio sostenere che siamo andati a cena. L'ultima volta che siamo stati in un ristorante e' stato il 25 settembre o comunque a fine settembre", aggiunge il premier. "La mia compagna non ha preso l'auto di scorta. Io non ho mandato la scorta, non sapevo nulla di questo intervento. L'ho saputo all'ultimo. La scorta non era li' per la mia compagna ma per me", ha concluso,