Conte dpcm nuovo, misure dure per Natale: quanti sacrifici «per scongiurare la terza ondata» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il premier Giuseppe Conte ha illustrato nel corso di una conferenza stampa le misure Contenute nel nuovo dpcm, che entra in vigore da oggi 4 dicembre 2020, con restrizioni ancora più dure per il periodo natalizio. Confermato lo stop agli spostamenti tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Mentre il 25, 26 dicembre e a Capodanno sarà pure vietato spostarsi da un Comune all’altro. Tutto questo per evitare lo spettro di una terza ondata da Coronavirus. leggi anche l’articolo —> nuovo cambio colore regioni: Toscana e Campania verso l’arancione, Romagna in giallo «Sarà un Natale diverso dagli altri ma non meno sentito. La strada per uscire dall’emergenza Covid è ancora da costruire e bisogna attendere, dal prossimo ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il premier Giuseppeha illustrato nel corso di una conferenza stampa lenute nel, che entra in vigore da oggi 4 dicembre 2020, con restrizioni ancora piùper il periodo natalizio. Confermato lo stop agli spostamenti tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Mentre il 25, 26 dicembre e a Capodanno sarà pure vietato spostarsi da un Comune all’altro. Tutto questo per evitare lo spettro di unada Coronavirus. leggi anche l’articolo —>cambio colore regioni: Toscana e Campania verso l’arancione, Romagna in giallo «Sarà undiverso dagli altri ma non meno sentito. La strada per uscire dall’emergenza Covid è ancora da costruire e bisogna attendere, dal prossimo ...

