Conte all'evento Ri-Nascita Italia: 'Dietro al Recovery Fund un percorso cristallino' (Di venerdì 4 dicembre 2020) 'Fra qualche giorno sarò a Bruxelles per discutere del Recovery Fund , voglio rassicurare tutti: Dietro la nebbia delle polemiche, dei distinguo, pur legittimi, c'è un percorso veloce e cristallino ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 dicembre 2020) 'Fra qualche giorno sarò a Bruxelles per discutere del, voglio rassicurare tutti:la nebbia delle polemiche, dei distinguo, pur legittimi, c'è unveloce e...

matteosalvinimi : Il diritto alla Salute prima di tutto, sulla vita non si scherza. Quindi prudenza, distanza, mascherina. Niente cen… - thetrueshade : Ma che senso ha non potersi spostare tra regioni se poi si può andare “all’estero per turismo”? Vi prego spiegatemi. #Dpcm #Conte - rtl1025 : ?? #Conte: 'A Natale, Santo Stefano e primo gennaio anche vietati gli spostamenti da un comune all'altro' - patriziatraver8 : RT @4everAnnina: Se vado all'estero il 22 dicembre e rientro il 4 gennaio devo fare la #quarantena. Se parto il 20 e torno l'8, no. Defici… - kuzzi79 : RT @65_virna: @Capezzone Mi aspettavo una rivolta generale dopo avere assistito all'ennesima presa per i fondelli del Conte e invece tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte all Conte all'evento Ri-Nascita Italia: "Dietro al Recovery Fund un percorso cristallino" TGCOM Comuni “blindati” a Natale e Capodanno, Cecchin: «Misure dolorose, ma usiamo il buon senso»

Per il sindaco di San Giorgio Walter Cecchin non abbandonare i genitori anziani e soli va considerata una necessità, ma va anche fatto con buon senso e limitando i presenti agli incontri ...

Natale 2020: come lo trascorreremo secondo l’ultimo DCPM

Il primo ministro Giuseppe Conte ha annunciato il nuovo decreto legge in vigore dal 4 dicembre. Ma cosa sarà possibile fare durante le feste di Natale?

Per il sindaco di San Giorgio Walter Cecchin non abbandonare i genitori anziani e soli va considerata una necessità, ma va anche fatto con buon senso e limitando i presenti agli incontri ...Il primo ministro Giuseppe Conte ha annunciato il nuovo decreto legge in vigore dal 4 dicembre. Ma cosa sarà possibile fare durante le feste di Natale?