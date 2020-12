Consigli Fantacalcio 10^ Giornata Serie A: De Ligt e D’Ambrosio, sorprese dalle retrovie (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 10^ Giornata di Serie A che inizierà sabato pomeriggio con la sfida tra Spezia e Lazio Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 10^ Giornata di Serie A: Spezia-Lazio. I ragazzi di Italiano sognano l’ennesimo risultato di prestigio, sfruttando magari le distrazioni Champions dei biancocelesti. Bastoni è in forma strepitosa e merita fiducia, così come Maggiore appare in rampa di lancio. Davanti Nzola avrà clienti difficili da superare, occhio piuttosto alla velocità di Gyasi. Turnover obbligatorio per Inzaghi, ma Milinkovic-Savic può essere il giocatore su cui puntare a occhi chiusi. Spazio probabile ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ritorna l’appuntamento con isulla 10^diA che inizierà sabato pomeriggio con la sfida tra Spezia e Lazio Tra azzardi e, conferme o delusioni, ecco i nostrisu chi schierare, e chi magari no, nella 10^diA: Spezia-Lazio. I ragazzi di Italiano sognano l’ennesimo risultato di prestigio, sfruttando magari le distrazioni Champions dei biancocelesti. Bastoni è in forma strepitosa e merita fiducia, così come Maggiore appare in rampa di lancio. Davanti Nzola avrà clienti difficili da superare, occhio piuttosto alla velocità di Gyasi. Turnover obbligatorio per Inzaghi, ma Milinkovic-Savic può essere il giocatore su cui puntare a occhi chiusi. Spazio probabile ...

