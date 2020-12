Confesercenti Campania scrive al Prefetto | Il caos nella riapertura dei negozi? Il decreto è poco chiaro

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Il presidente diVincenzo Schiavo ha inviato questa mattina una lettera aldi Napoli, Marco Valentini, per chiedere comprensione e tolleranza da parte delle forze dell’ordine in merito alladei(specie abbigliamento e calzature), per ora oggi ancora vietata in. La scarsa chiarezza e la notevole confusione derivante dal Dpcm annunciato ieri dal Governo sta, infatti, disorientando le attività commerciali. “Signor– si leggemissiva – le comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rilasciate in diretta ieri sera, illustrative delle misure contenute nel Dpcm approvatostessa giornata, hanno – non volendo – creato confusione e disagi agli ...