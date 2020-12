Conference League, nuovo torneo per le squadre di club (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Conference League è un nuovo torneo continentale, il terzo dopo la Champions e l’Europa League. La UEFA lo ha battezzato in occasione del sorteggio delle semifinali di Nations League. Il principale organismo europeo del calcio ha stabilito il luogo in cui si dovrà giocare la finale. Nel 2022 ci sarà la prima storica finale L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Ti potrebbe interessare: Le probabili formazioni di Hellas Verona – Roma, 1^ giornata Serie A La Fiorentina lavora per i rinnovi di Vlahovic e Biraghi E’ ripartita la Serie A, il riepilogo di questo primo weekend Hellas Verona – Roma: finisce 3-0 a tavolino Parma Verre potrebbe essere il nuovo trequartista Genoa Sanabria, Balotelli o Torregrossa per ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Laè uncontinentale, il terzo dopo la Champions e l’Europa. La UEFA lo ha battezzato in occasione del sorteggio delle semifinali di Nations. Il principale organismo europeo del calcio ha stabilito il luogo in cui si dovrà giocare la finale. Nel 2022 ci sarà la prima storica finale L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Ti potrebbe interessare: Le probabili formazioni di Hellas Verona – Roma, 1^ giornata Serie A La Fiorentina lavora per i rinnovi di Vlahovic e Biraghi E’ ripartita la Serie A, il riepilogo di questo primo weekend Hellas Verona – Roma: finisce 3-0 a tavolino Parma Verre potrebbe essere iltrequartista Genoa Sanabria, Balotelli o Torregrossa per ...

CalciomercatoRP : Il 2021 porta la terza competizione europea: nasce la Uefa Conference League - Gattusiano : Aggiungo che i 6 faranno i play off di conference league. Chi vince la conference andrà direttamente in Europa League. - vivere_sardegna : Uefa Conference League dal 2021: nasce la terza coppa europea per club - SoloLecceIT : Torna la TERZA COPPA EUROPEA: nasce la 'Conference League'. Ecco la formula - MilanWorldForum : Da prossimo anno al via la Conference League. Le news -) -