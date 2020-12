Concorso Polizia di Stato riservato a militari per 1350 posti | diario prove rinviato | come prepararsi

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Nella Gazzetta Ufficiale – 4° serie concorsi ed esami n.38 del 15-05-2020 èpubblicato ildiperai volontari delle Forze Armate. Tutti i partecipanti devono obbligatoriamente trovarsi in una delle seguenti condizioni entro il termine di invio delle domande: essere volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale; essere volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in congedo al termine della ferma annuale; essere volontari in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo. Le domande erano ammesse fino al 14 giugno. Ildella prova scritta èal 22 dicembre. Vediamo ...