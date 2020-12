Commissione UE, prosegue procedura d’infrazione contro Italia per gallerie insicure (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – La Commissione europea prosegue nella procedura d’infrazione contro l’Italia per il mancato rispetto, in decine di gallerie in tutto il Paese, della direttiva antincendio del 2004, che fissa requisiti minimi di sicurezza a cui le infrastrutture Italiane non sono state pienamente conformate. L’organo UE ha avviato il secondo stadio della procedura d’infrazione comunitaria contro l’Italia e altri quattro Stati membri (Belgio, Bulgaria, Croazia e Spagna), con l’invio di pareri motivati per il mancato pieno rispetto della direttiva. I requisiti si applicano a tutti i tunnel della rete stradale transeuropea di lunghezza superiore a 500 metri. Gli Stati membri interessati non ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – Laeuropeanellal’per il mancato rispetto, in decine diin tutto il Paese, della direttiva antincendio del 2004, che fissa requisiti minimi di sicurezza a cui le infrastrutturene non sono state pienamente conformate. L’organo UE ha avviato il secondo stadio dellacomunitarial’e altri quattro Stati membri (Belgio, Bulgaria, Croazia e Spagna), con l’invio di pareri motivati per il mancato pieno rispetto della direttiva. I requisiti si applicano a tutti i tunnel della rete stradale transeuropea di lunghezza superiore a 500 metri. Gli Stati membri interessati non ...

DividendProfit : Commissione UE, prosegue procedura d’infrazione contro Italia per gallerie insicure - DZingaretti : RT @ApriliaAzione: Prosegue il percorso per l’istituzione della Commissione Speciale sul caso #Loas. Articolo presente sul Latina Oggi od… - ApriliaAzione : Prosegue il percorso per l’istituzione della Commissione Speciale sul caso #Loas. Articolo presente sul Latina Og… - Taxdailynews : Il Ddl sulla malattia dei professionisti evita lo stop e prosegue l’iter in commissione - sole24ore : Il Ddl sulla malattia dei professionisti evita lo stop e prosegue l’iter in commissione -

Ultime Notizie dalla rete : Commissione prosegue Il Ddl sulla malattia dei professionisti evita lo stop e prosegue l’iter in commissione Il Sole 24 ORE Commissione UE, prosegue procedura d'infrazione contro Italia per gallerie insicure

La Commissione europea prosegue nella procedura d'infrazione contro l'Italia per il mancato rispetto, in decine di gallerie in tutto il Paese, ...

Pandemia cambia anche la colazione, a casa e con latte UHT

Fai la Ricerca Vai a ANSA.it (ANSA) - MILANO, 04 DIC - Il 27,7% degli italiani ha cambiato il negozio alimentare dove si recava prima della pandemia e solo la metà tornerà alle vecchie abitudini. Il 2 ...

La Commissione europea prosegue nella procedura d'infrazione contro l'Italia per il mancato rispetto, in decine di gallerie in tutto il Paese, ...Fai la Ricerca Vai a ANSA.it (ANSA) - MILANO, 04 DIC - Il 27,7% degli italiani ha cambiato il negozio alimentare dove si recava prima della pandemia e solo la metà tornerà alle vecchie abitudini. Il 2 ...