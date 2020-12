Commercio e ristorazione a Giugliano, che Natale sarà? (Di venerdì 4 dicembre 2020) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 4 dicembre 2020) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

3filetti : RT @PecoraroScanio: - anto_gaudioso : RT @PecoraroScanio: - PecoraroScanio : - smilypapiking : RT @UtherPe1: È eticamente accettabile che mentre interi sottetrori e comparti siano stressati ormai da mesi, chi per un motivo chi per alt… - Blackskorpion4 : RT @UtherPe1: È eticamente accettabile che mentre interi sottetrori e comparti siano stressati ormai da mesi, chi per un motivo chi per alt… -

Ultime Notizie dalla rete : Commercio ristorazione Comune Genova, Bordilli: “Il senso di comunità ed il nostro impegno in aiuto a commercio e ristorazione” Telenord Modena: operatori del turismo a scuola di social media marcketing

Il secondo modulo, invece, per operatori del commercio e della ristorazione, si svolgerà dopo il periodo delle festività natalizie e di fine anno, alle 15.30 dei lunedì 11, 18 e 25 gennaio 2021. Gli ...

Lavoro, calano ancora le entrate previste dalle imprese

ROMA (ITALPRESS) – Scendono a quasi 192mila gli ingressi previsti dalle imprese per il mese di dicembre con una flessione rispetto ...

Il secondo modulo, invece, per operatori del commercio e della ristorazione, si svolgerà dopo il periodo delle festività natalizie e di fine anno, alle 15.30 dei lunedì 11, 18 e 25 gennaio 2021. Gli ...ROMA (ITALPRESS) – Scendono a quasi 192mila gli ingressi previsti dalle imprese per il mese di dicembre con una flessione rispetto ...