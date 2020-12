Commercialisti | lettera a Ruffini su deleghe fatturazione elettronica e polizze per Superbonus

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – Prorogare leper l’utilizzo dei servizi die fare chiarezza in tema diassicurative per visti di conformità relativi aldel 110%. Sono le richieste del Consiglio nazionale deicontenute in unainviata oggi dal presidente della categoria, Massimo Miani, al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria. “A distanza di due anni dall’implementazione dei servizi di, resi disponibili attraverso il portale ‘Fatture e corrispettivi’ dell’Agenzia delle entrate – si legge nella missiva di Miani – stanno per venire a scadenza in questo periodo, leconferite dagli operatori ...