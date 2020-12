Come si chiamerà la figlia di Chiara Ferragni e Fedez? È scattato il toto-nome (Di venerdì 4 dicembre 2020) Toto-nome in casa Ferragnez. È bastato che il piccolo Leone facesse cascare la sua bambola per scatenare la fantasia degli utenti social: «Povera Rachele, speriamo che non tratterai così anche la sorellina», se la ride Chiara in un video pubblicato su Instagram. Il nome, in effetti un po’ insolito per un giocattolo, ha fatto pensare ad alcuni follower che la secondogenita in arrivo si chiamerà proprio così. Leggi su vanityfair (Di venerdì 4 dicembre 2020) Toto-nome in casa Ferragnez. È bastato che il piccolo Leone facesse cascare la sua bambola per scatenare la fantasia degli utenti social: «Povera Rachele, speriamo che non tratterai così anche la sorellina», se la ride Chiara in un video pubblicato su Instagram. Il nome, in effetti un po’ insolito per un giocattolo, ha fatto pensare ad alcuni follower che la secondogenita in arrivo si chiamerà proprio così.

wallsbysun : secondo voi come si chiamerà il nuovo album di lou?? - Kage_Kenshi : @NintendoItalia Un bundle per l'uscita di Zelda breath of the wild 2 o come cavolo si chiamerà sarà la prima cosa che prenderò - Mikepub1 : @cris_cersei Prepari la valigia allora. Scappare dove poi? In un altro stato dove a bussare viene la gendarmeria, l… - CosimoTrombett1 : @SkyTG24 La procura di Bergamo come quella di Trani, tra un po' chiamerà a testimoniare anche Papa Francesco - stefanorizzato : Il @TeamSunweb cambia nome: dal 2021 si chiamerà Team DSM e avrà come sponsor principale una multinazionale olandes… -