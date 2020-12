"Come è cambiata Guenda dopo il Gf Vip. Con i ragazzi...": Amedeo Goria, rivelazioni privatissime (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ora parla Amedeo Goria. Lo fa in un'intervista a Nuovo, in cui l'ex marito di Maria Teresa Ruta si sbottona. In particolare su sua figlia, Guenda Goria, recentemente eliminata dal Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nell'intervista, viene chiesto ad Amedeo Goria un commento sulla vita sentimentale della figlia. E la risposta è schietta. dopo aver premesso di non voler assolutamente entrare nelle sue dinamiche sentimentali, Amedeo Goria ha rivelato di vederla assai sospettosa nei confronti di alcune persone: "Mia figlia vedendo questi ragazzi che si fanno vivi a volte per interesse, a volte no, è diventata sospettosa", ammette. E ancora, Amedeo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ora parla. Lo fa in un'intervista a Nuovo, in cui l'ex marito di Maria Teresa Ruta si sbottona. In particolare su sua figlia,, recentemente eliminata dal Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nell'intervista, viene chiesto adun commento sulla vita sentimentale della figlia. E la risposta è schietta.aver premesso di non voler assolutamente entrare nelle sue dinamiche sentimentali,ha rivelato di vederla assai sospettosa nei confronti di alcune persone: "Mia figlia vedendo questiche si fanno vivi a volte per interesse, a volte no, è diventata sospettosa", ammette. E ancora,...

Ultime Notizie dalla rete : Come cambiata Amedeo Goria, rivelazioni privatissime sulla figlia Guenda: "Come è cambiata dopo il GfVip. Con i ragazzi..." Liberoquotidiano.it Il Dpcm integrale: ecco come cambia la nostra vita durante le feste

Il Dpcm che da domani entrerà ufficialmente in vigore, è destinato a cambiare nuovamente la nostra vita. E lo farà in occasione delle Festività natalizie. Come? Qui potete scaricare il documento integ ...

Film in contemporanea in sala e in streaming: il mondo del cinema sta per cambiare

È impossibile sottostimare quello che si annuncia come il cambiamento più grande nella fruizione cinematografica dall'avvento del sonoro. Per la prima volta un grande studio come Warner Bros non ha la ...

