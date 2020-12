Coalizione-tilt tra “deluchini” | “nemici di Salerno” e “repubblica banane” Italia Viva vede solo Alario

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – I lavori di Piazzaaprono un dibattito che schiera, su fronti contrapposti, alcuni consiglieri di maggioranza ed il sindaco. Montato il cantiere, gli uni hanno firmato (con i colleghi di opposizione) un documento con il quale si chiedono convocazione di consiglio comunale monotematico e sospensione cautelativa dei lavori; il Primo cittadino, via video, ha dovuto difendere la scelta – corroborandola con “l’assenso della Soprintendenza” – accusando gli altri di propagandiamo e protagonismo politico. Dinamica simile si era registrata il 17 novembre, all’indomani della ordinanza sindacale di chiusura di parchi, giardini e ville, allorquando 13 consiglieri (tra maggioranza e opposizione) chiesero ufficialmente al sindaco il ritiro di quel provvedimento. A pochi mesi dalle prossime elezioni cosa sta accadendo nella maggioranza ...

Ultime Notizie dalla rete : Coalizione tilt

anteprima24.it

La leader di Fratelli d'Italia infatti non ha sciolto favorevolmente la riserva, come in molti negli ultimi giorni avevano creduto nel centrodestra. Federazione e tanto meno fusione dei gruppi, ha sot ...