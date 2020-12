Clint Eastwood: la vera storia dietro il film “Gran Torino” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Clint Eastwood, uno tra registi più importanti della storia del cinema, oggi ritornerà in azione con un suo cult. Ma scopriamo cosa si nasconde dietro il film. Clint Eastwood stasera in prima serata su Iris ritornerà con un suo classico intramontabile “Gran Torino“, un film del 2008 diretto ed interpretato dal genio di Eastwood. Il Leggi su youmovies (Di venerdì 4 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., uno tra registi più importanti delladel cinema, oggi ritornerà in azione con un suo cult. Ma scopriamo cosa si nascondeilstasera in prima serata su Iris ritornerà con un suo classico intramontabileTorino“, undel 2008 diretto ed interpretato dal genio di. Il

RobertaDowney7 : RT @badtasteit: #GranTorino andrebbe insegnato a scuola - 731valetotto : RT @Corriere: “Gran Torino” stasera in tv: perché il film si chiama così, i 53 insulti di Clint Eastwood e altri 8 segreti - Corriere : “Gran Torino” stasera in tv: perché il film si chiama così, i 53 insulti di Clint Eastwood e altri 8 segreti - DevynDuffy : RT @Corriere: “Gran Torino” stasera in tv: perché il film si chiama così, i 53 insulti di Clint Eastw... - cucciolosecondo : RT @Corriere: “Gran Torino” stasera in tv: perché il film si chiama così, i 53 insulti di Clint Eastw... -