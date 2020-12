Clementino | chi è il rapper coach di The Voice Senior | età | foto | carriera

Leggi su viagginews

(Di venerdì 4 dicembre 2020)è tra i giudici di questa edizione di The, oltre ad essere une personaggio televisivo con una lunga. Clemente Maccaro, in arte conosciuto come, è nato ad Avellino il 21 dicembre 1982 in una famiglia di musicisti, con una sorella cantante lirica e un fratello che suona blues. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com