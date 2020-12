Leggi su meteoweek

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Così 22.500tori senza supporto e perdita di 400 brevetti Per lail finanziamento proposto dal Parlamento Ue e dCommissione per il programma quadro 2021-2027 sullaviene tagliato dal Consiglio di circa il 25%, rimanendo fermi ai livelli di spesa del 2014. A denunciarlo è150, think L'articolo proviene da www.meteoweek.com.