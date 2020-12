Ciclismo, Tadej Pogacar esordirà alla Challenge Mallorca: prima gara dell’anno per il vincitore del Tour (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tadej Pogacar ha scelto la gara del suo grande ritorno dopo la vittoria del Tour de France 2020. Lo sloveno rimonterà in sella in occasione della Challenge Mallorca 2021, la prima competizione ciclistica della nuova stagione europea. L’appuntamento sarà dal 28 al 31 gennaio in Spagna. Si tratta di una tradizionale kermesse composta da più eventi separati tra loro, dunque l’alfiere della UAE Emirates potrebbe decidere a quali gare partecipare, senza dover necessariamente scendere in strada tutti i giorni. Il 22enne entrò nella storia lo scorso 20 settembre, giorno in cui salì sul gradino più alto del podio a Parigi, alzando al cielo il trofeo della Grande Boucle, conquistando grazie a una spettacolare rimonta nella cronometro di La Planche des Belles Filles nella ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020)ha scelto ladel suo grande ritorno dopo la vittoria delde France 2020. Lo sloveno rimonterà in sella in occasione della2021, lacompetizione ciclistica della nuova stagione europea. L’appuntamento sarà dal 28 al 31 gennaio in Spagna. Si tratta di una tradizionale kermesse composta da più eventi separati tra loro, dunque l’alfiere della UAE Emirates potrebbe decidere a quali gare partecipare, senza dover necessariamente scendere in strada tutti i giorni. Il 22enne entrò nella storia lo scorso 20 settembre, giorno in cui salì sul gradino più alto del podio a Parigi, alzando al cielo il trofeo della Grande Boucle, conquistando grazie a una spettacolare rimonta nella cronometro di La Planche des Belles Filles nella ...

OA_Sport : Ciclismo, Tadej Pogacar esordirà alla Challenge Mallorca: prima gara dell’anno per il vincitore del Tour - Eurosport_IT : Per @velomagazine Primoz Roglic è il miglior ciclista del 2020 ??????????? #EurosportCICLISMO | #velodor - Piergiulio58 : Una lunga storia, da Eddy Merckx a Tadej Pogacar. Un grande costruttore che ha fatto la storia del ciclismo in Ital… -