Ciclismo in lutto, Michael Antonelli morto a 21 anni: era malato di Covid (Di venerdì 4 dicembre 2020) Michael Antonelli è morto. Aveva solo 21 anni , compiuti pochi giorni fa, il 30 novembre. La giovane promessa del Ciclismo italiano si è spenta questa mattina all'ospedale di San Marino, suo luogo di ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 dicembre 2020). Aveva solo 21, compiuti pochi giorni fa, il 30 novembre. La giovane promessa delitaliano si è spenta questa mattina all'ospedale di San Marino, suo luogo di ...

