Ciambellone rustico

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Il è una ricetta veramente facile e comoda. Potete utilizzarlo per le cene o i pranzi in famiglia, come antipasto, come piatto unico o anche come merenda salata. Veramente una ricetta tuttofare, vediamo insieme il procedimento Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 420 g di farina 00 120 g di olio di semi di girasole (o burro o margarina) 3 uova (4 se sono piccole) 170 ml di latte 15 g lievito istantaneo 15 g di sale fino (attenti se usate il pecorino) 1 confezione da 4 wurstel (suino, pollo) 400 g di melanzane 200 g di formaggio (scamorza, fontina o altro) 100 g di parmigiano reggiano grattugiato 1 noce di burro 1 cucchiaio di farina 00 Olio per soffriggere le melanzane ed i wurstel Per preparare il iniziamo tagliando i wurstel a pezzetti piccoli, poi lavate le melanzane, rimuovete le due estremità e infine asciugate e tagliate. Prendete una padella ...