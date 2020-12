Chiara Ferragni (mai) senza trucco (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lei si sveglia così, non è come tutte noi, come ha mostrato in un recente post. Con faccia assonnata, Chiara Ferragni ha pubblicato la sua versione di quella che dovrebbe essere una foto #nomakeup. Ciglia lunghe e incurvate, forse merito di extension impeccabili che le regalano uno sguardo da cerbiatto, colorito sano e luminoso e il suo solito rossetto nude, applicato con la tecnica dell’overlining, ovvero oltre il bordo delle labbra per renderle ancora più voluminose. Rispetto ai soliti look in cui è truccata alla perfezione la differenza è che in questo scatto molto naturale, che ha incuriosito il web, Chiara ha il lipstick smudged, ovvero sbavato. Perché lei al trucco non ci rinuncia e anche se si mostra la naturale appronta un leggero grooming perfettamente imperfetto. Leggi su vanityfair (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lei si sveglia così, non è come tutte noi, come ha mostrato in un recente post. Con faccia assonnata, Chiara Ferragni ha pubblicato la sua versione di quella che dovrebbe essere una foto #nomakeup. Ciglia lunghe e incurvate, forse merito di extension impeccabili che le regalano uno sguardo da cerbiatto, colorito sano e luminoso e il suo solito rossetto nude, applicato con la tecnica dell’overlining, ovvero oltre il bordo delle labbra per renderle ancora più voluminose. Rispetto ai soliti look in cui è truccata alla perfezione la differenza è che in questo scatto molto naturale, che ha incuriosito il web, Chiara ha il lipstick smudged, ovvero sbavato. Perché lei al trucco non ci rinuncia e anche se si mostra la naturale appronta un leggero grooming perfettamente imperfetto.

